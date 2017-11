I rischi dell’aumento di capitale di Carige

Come ogni operazione analoga anche l’aumento di capitale di Banca Carige incorpora dei rischi, ben descritti nella documentazione preparata dall’istituto

di Mauro Introzzi

29 nov 2017 ore 11:28

Come ogni operazione analoga anche l’aumento di capitale di Banca Carige incorpora dei rischi, ben descritti nella documentazione preparata dall’istituto ligure in sede di lancio della ricapitalizzazione.

I rischi dell’aumento di capitale di Banca Carige sono ben specificati già nel file relativo alle avvertenze contenute nel documento di registrazione e nella nota informativa che si apre con un perentorio:

Si evidenzia che l’investimento in azioni Banca Carige è altamente rischioso e che l’investitore rischia di vedere azzerato il valore del proprio investimento in caso di mancato buon esito dell’aumento di capitale per un ammontare minimo di 500 milioni di euro.

Ma ci sono, in particolare, un paio di rischi che caratterizzano Banca Carige che meritano menzione, il primo legato all’aumento stesso, il secondo legato agli accadimenti futuri.

LEGGI ANCHE - Aumento di capitale Banca Carige: motivazioni dell’operazione

RISCHIO DELL’OPERAZIONE: LA FORTE DILUIZIONE

L’aumento di capitale di Banca Carige è fortemente diluitivo perché caratterizzato da un elevato rapporto tra il numero di nuove azioni da emettere e il numero di azioni in circolazione e da una forte differenza fra il prezzo di offerta delle nuove azioni ed il prezzo di mercato antecedente l’avvio dell’operazione del titolo. Non a caso l’operazione rientra nella fattispecie regolata dalla specifica disciplina del cosiddetto modello rolling. Quest’ultimo prevede l’introduzione di una finestra di consegna addizionale delle nuove azioni in ciascuna giornata contabile del periodo d’offerta a partire dal terzo giorno e non soltanto alla fine dello stesso, come previsto dal modello tradizionale per gli aumenti di capitale che non sono iperdiluitivi.

Ma quali sono i pro e i contri di questa metodologia di consegna per chi sottoscrive l’aumento? Farsi consegnare i titoli prima della fine dell’operazione permette ai soci di scegliere se vendere i titoli sottoscritti prima del termine della ricapitalizzazione, un periodo sempre molto volatile.

Ma gli nega la possibilità di esercitare la facoltà di revoca contemplata nella normativa che può essere richiesta nel caso in cui si siano verificati fatti nuovi, errori materiali o imprecisioni che hanno dato luogo alla pubblicazione di un supplemento al prospetto.

RISCHIO DI MANCATA REALIZZAZIONE DEL PIANO

Tra i rischi evidenziati dalla stessa banca nel prospetto informativo che ha accompagnato l’aumento di capitale Banca Carige ha inserito anche quello relativo alla mancata realizzazioni del piano industriale 2020.

Il piano industriale prevede obiettivi al 2018 individuati sulla base di uno scenario macroeconomico caratterizzato da tassi di interesse di sistema ancora negativi, con il tasso di rifinanziamento BCE che tornerà ad essere maggiore di zero solamente a partire dal 2019, e di una serie di operazioni straordinarie previste tra la fine del 2017 e il 2018 che porteranno al rafforzamento patrimoniale e permetteranno di ridurre il profilo di rischio legato all’incidenza dei crediti deteriorati e obiettivi al 2020 individuati sulla base di uno scenario macroeconomico in miglioramento e del dispiegarsi degli effetti delle azioni manageriali in esso contenute.

Se tali dati previsionali, insieme ad altre assunzioni ipotetiche, non saranno verificate il piano industriale potrebbe non realizzarsi nel modo in cui i vertici l’hanno concepito. Con tutte le conseguenze del caso.

Nel corso della presentazione dell’operazione di aumento di capitale, comunque, il numero uno dell’istituto Paolo Fiorentino ha escluso un aumento di capitale addizionale.