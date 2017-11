Risanamento, sottoscritto accordo con Lendlease per Milano Santa Giulia

di Edoardo Fagnani

1 nov 2017 ore 11:03

Risanamento ha comunicato che le controllate Milano Santa Giulia, MSG Residenze, Lendlease MSG North e Lendlease Europe Holdings Limited hanno sottoscritto un accordo vincolante avente ad oggetto lo sviluppo in partnership dei Lotti Nord, aree costituenti la maggior parte del progetto Milano Santa Giulia (con esclusione dei Lotti Sud e del Complesso Sky), in relazione alle quali è in corso l’iter di approvazione della variante al Masterplan (ad oggi prevista entro i prossimi 12/18 mesi) e quello di approvazione del progetto definitivo di bonifica, per la realizzazione di circa 400.000 mq. di superficie lorda, di cui il 50% ad uso residenziale, il 30% ad uso commerciale ed il 20% ad uso terziario e ricettivo.

Inoltre, l'accordo prevede che Lendlease riconosca a Milano Santa Giulia, MSG Residenze anticipazioni del corrispettivo dovuto per la cessione dei lotti pari a complessivi 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni nel 2017 ed 5 milioni nel 2018.

