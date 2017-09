Risanamento, indebitamento in leggero calo a fine agosto 2017

di Edoardo Fagnani

29 set 2017 ore 18:30

Risanamento ha fornito l’aggiornamento mensile sulla situazione patrimoniale.

A fine agosto l’indebitamento netto era sceso a 633,17 milioni di euro, rispetto ai 634,27 milioni del mese precedente.

Alla stessa data l’ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) era pari a 4,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 4,1 milioni di fine luglio 2017; i debiti relativi alle posizioni in contenzioso erano pari a 0,2 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.