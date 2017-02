Rialzo a due cifre per MolMed (+10,2%)

di Edoardo Fagnani

8 feb 2017 ore 09:58

Spicca il balzo di MolMed (+10,2% a 0,489 euro). la società biotech e TTY Biopharm Company hanno siglato un accordo preliminare che definisce termini e condizioni principali in base ai quali l'azienda italiana concederà a TTY una licenza esclusiva per la commercializzazione di Zalmoxis in alcuni Paesi asiatici. Entro il 30 giugno 2017, i termini contenuti nell’accordo odierno saranno incorporati in un contratto definitivo

