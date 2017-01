Rialzo a due cifre per il Creval (+15,9%)

di Edoardo Fagnani

18 gen 2017 ore 17:35

Spicca il balzo del Creval (+15,9% a 0,476 euro). Ieri l’istituto ha comunicato che il CdA ha nominato Mediobanca ed Equita SIM quali advisor finanziari della banca per l’analisi e le valutazioni in relazione a potenziali possibili opzioni strategiche per l’evoluzione della banca.

