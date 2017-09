Retelit, i conti della prima metà del 2017

di Mauro Introzzi

Retelit ha chiuso il primo semestre 2017 con ricavi pari a 30,1 milioni di euro, in salita del 22% rispetto ai 24,6 milioni del primo semestre 2016.





Il margine operativo lordo è stato pari a 10,9 milioni di euro, in crescita del 53% rispetto ai 7,1 milioni dello stesso periodo del 2016 con un margine sul fatturato del 36,2% rispetto al 28,9% di 12 mesi prima. Il risultato operativo ha toccato i 4,2 milioni, quadruplicato rispetto al primo semestre del 2016, quando fu positivo per 1 milione di euro.

Così l'utile netto dei primi sei mesi del 2017 si è attestato a 4 milioni, in crescita rispetto agli 1,3 milioni del primo semestre del 2016.

A fine giugno 2017 la posizione finanziaria netta risultava positiva per 3,6 milioni, rispetto agli 8,1 milioni di fine 2016.

I vertici hanno dichiarato che ad oggi non si prevedono scostamenti significativi rispetto alla guidance comunicata che prevede un fatturato atteso attestarsi in un range tra i 60 e i 63 milioni di euro, un margine operativo lordo tra i 20 e i 23 milioni, un reddito operativo tra i 6 e i 9 milioni di euro.

A livello patrimoniale si stimano investimenti in un range compreso tra i 25 e i 28 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva compresa tra i 20 e i 23 milioni.

