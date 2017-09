Reply, ok dei soci a frazionamento azionario

di Edoardo Fagnani

13 set 2017 ore 10:58

L'assemblea degli azionisti di Reply ha approvato la proposta di frazionamento delle 9.352.857 azioni ordinarie in circolazione, in 37.411.428 azioni ordinarie di nuova emissione, con assegnazione di 4 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria in circolazione. L’operazione di frazionamento verrà eseguita, completato l’iter deliberativo.

Inoltre, l'assemblea ha deliberato l’introduzione della maggiorazione del diritto di voto.

