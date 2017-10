Reply, Alika colloca il 7,7% dei titolo

di Mauro Introzzi

2 ott 2017 ore 18:20

Alika ha avviato la cessione di azioni ordinarie di Reply fino a un massimo di circa 718.000 azioni, per un capitale pari a 7,7% del capitale sociale del gruppo.

Il collocamento avverrà attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali.

Nell’ambito dell’operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, Alika ha assunto un impegno di lock up relativo alle azioni Reply che resteranno di sua proprietà al termine dell’operazione per la durata di 180 giorni.

Nel commentare l’operazione Mario Rizzante, presidente e amministratore delegato di Reply (e socio di Alika) ha dichiarato che durante il terzo trimestre del 2017 il business del gruppo sta continuando sulla traiettoria di crescita e profittabilità che è in linea con quanto registrato nel primo semestre dell’anno.

