Reno de Medici, i conti dei primi 9 mesi del 2017

di Mauro Introzzi

3 nov 2017 ore 12:25

Reno de Medici ha chiuso i primi 9 mesi del 2017 con ricavi netti pari a 429,7 milioni di euro, in salita del 24,2% rispetto ai 345,9 milioni registrati nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente L’aumento, pari a 83,7 milioni, è ascrivibile per 60,3 milioni al diverso perimetro di consolidamento e per 23,4 milioni ai maggiori ricavi nel segmento tradizionale.

Nei primi 9 mesi del 2017 il margine operativo lordo consolidato si è attestato a 33 milioni di euro, in salita del 41% rispetto ai 23,4 milioni del corrispondente periodo 2016 mentre il risultato operativo ha raggiunto i 16,1 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 7,1 milioni a fine settembre 2016.

I nove mesi si sono così chiusi con un utile netto consolidato pari a 12,1 milioni di euro, un risultato più che triplicato rispetto ai 3,5 milioni consuntivati nei primi nove mesi del 2016. Dell'increento totale 2,7 milioni sono ascrivibili al diverso perimetro di consolidamento.

A fine settembre l'indebitamento finanziario netto era pari a 42 milioni di euro, con una diminuzione di 2,4 milioni di euro rispetto ai 44,4 milioni di fine 2016.

