Recordati, ricavi e utile in forte crescita nel 2016. Le stime per il 2017

di Edoardo Fagnani

9 feb 2017 ore 12:08

Recordati ha comunicato i risultati preliminari del 2016, periodo con ricavi netti per oltre 1,15 miliardi di euro, in aumento del 10,1% rispetto al risultato dell’anno precendete; il management stimava ricavi per circa 1,14 miliardi. La società farmaceutica ha precisato che i ricavi internazionali sono cresciuti del 9,6%.

Il risultato operativo è salito del 17,6% e ha raggiunto i 327,4 milioni di euro; di conseguenza la marginalità è salita al 28,4%.

Recordati ha terminato lo scorso anno con un utile netto di 237,4 milioni di euro (+19,4% rispetto al 2015); il management stimava un risultato finale di circa 230 milioni.

A fine 2016 l’indebitamento netto della società farmaceutica era salito a 198,8 milioni di euro, in aumento rispetto agli 88,7 milioni di inizio anno, in seguito alle acquisizioni delle società Italchimici e Pro Farma AG e al pagamento del saldo del dividendo relativo al 2015 che hanno comportato un esborso complessivo di oltre 300 milioni di euro.

Il management di Recordati comunicato i target finanziari fissati nel piano industriale per il triennio 2017/2019, segnalando che nel periodo in esame potrebbero essere finalizzate nuove acquisizioni.

Nell’esercizio in corso i vertici prevedono di realizzare ricavi per circa 1,22 miliardi di euro, un utile operativo di circa 365 milioni e un utile netto di circa 260 milioni. Nel 2019 l’azienda stima ricavi per circa 1,45 miliardi di euro, un utile operativo di circa 450 milioni e un utile netto nel’introno dei 325 milioni.

