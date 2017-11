RcsMediagroup specifica sui mancati introiti relativi ai mondiali di calcio 2018

di Mauro Introzzi

15 nov 2017 ore 17:01

RcsMediagroup ha dichiarato, in riferimento a un articolo apparso oggi sulla stampa che parlava di decine di milioni di euro di mancati introiti per la non centrata qualificazione dell'Italia ai Mondiali in Russia, che gli ultimi Mondiali di calcio (del 2014, in Brasile) hanno generato per il gruppo in Italia circa 7 milioni di euro di ricavi e circa 5 milioni di muro di margine incrementali.

Secondo il gruppo guidato da Urbano Cairo è ragionevole attendersi che il forte e diffuso interesse generato dell'evento per i Mondiali, anche in assenza della nostra nazionale ed in considerazione delle iniziative che potranno essere lanciate in tale occasione, consentirà comunque di realizzare in Italia nel 2018 buona parte di tali ricavi e margini incrementali.



RcsMediagroup ricorda poi che pubblica in Spagna la testata Marca, leader tra i quotidiani sportivi, che beneficerà in termini di pubblicità e diffusione della partecipazione della nazionale spagnola ai Campionati Mondiali.

