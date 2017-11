RcsMediagroup, i conti dei primi 9 mesi del 2017

di Mauro Introzzi

10 nov 2017 ore 17:02

RcsMediagroup ha chiuso i primi 9 mesi del 2017 con ricavi netti pari a 657,7 milioni di euro, in flessione di 51,7 milioni rispetto al pari periodo 2016.

Il margine operativo lordo è stato pari a 84,4 milioni, con un miglioramento di 44 milioni rispetto ai 40,4 milioni al 30 settembre 2016. La nota della società specifica che "il miglioramento è dovuto ai risultati positivi derivanti da un lato dall’attività di investimento sui contenuti editoriali, dal continuo arricchimento dell’offerta e dalla valorizzazione del portafoglio degli eventi sportivi e dall’altro al forte impegno sulla riduzione dei costi, che ha portato benefici per 47,8 milioni".

Il reddito operativo è stato pari a 47,1 milioni di euro e si è riportato in positivo con un miglioramento di 47,9 milioni, rispetto all'anno passato.

Così il periodo si è chiuso con un risultato netto di gruppo pari a 19,8 milioni al 30 settembre 2017, migliorando di 37,2 milioni (negativo per 17,4 milioni) rispetto a 12 mesi prima.



A fine settembre l’indebitamento finanziario netto era pari a 335,1 milioni di euro, in significativo miglioramento sia rispetto al 31 dicembre 2016 (366,1 milioni), sia rispetto al 30 giugno 2017 (363,2 milioni).



Sulle prospettive future il management ha dichiarato che sono sostanzialmente confermati gli obiettivi di risultato per il 2017. L’evoluzione della situazione generale dell’economia e dei settori di riferimento, anche per i possibili effetti sul mercato pubblicitario spagnolo legati alla situazione creatasi in Catalogna, potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi.

