RCS precisa su impatto eliminazione dell'Italia dai Mondiali 2018

di Edoardo Fagnani

15 nov 2017 ore 16:59

RcsMediagroup ha fornito alcune indicazioni sui ricavi e sui margini generati in occasione delle ultime competizioni Mondiali di Calcio. In particolare, questo evento nel 2014 ha generato per l'azienda in Italia circa 7 milioni di euro di ricavi e circa 5 milioni di euro di margine incrementali.

Secondo l'azienda è ragionevole attendersi che il forte e diffuso interesse per questa competizione, anche in assenza della nostra nazionale e in considerazione delle iniziative che potranno essere lanciate in tale occasione, consentirà comunque di realizzare in Italia nel 2018 buona parte di tali ricavi e margini incrementali.

