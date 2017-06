Vendite su RcsMediagroup (-7,8%)

di Edoardo Fagnani

9 giu 2017 ore 12:31

Pesante ribasso per RcsMediagroup (-7,76% a 1,236 euro). Gli operatori segnalano i pessimi dati relativi alla diffusione dei quotidiani in Italia nel mese di aprile. Nel periodo in esame, il Corriere della Sera ha registrato un calo del 13,8% delle copie cartacee e digitali vendute.

