Rally di Fidia (+30,4%)

di Edoardo Fagnani

5 dic 2017 ore 17:29

Spicca il balzo a due cifre di Fidia (+30,4% a 7 euro). La società ha acquisito tre importanti commesse dal Gruppo Volkswagen. Nel dettaglio, due grandi macchine altamente automatizzate saranno fornite alla Skoda per la lavorazione di stampi di carrozzeria presso lo Stabilimento di Mlada Boleslav - Repubblica Ceca - e una terza macchina sarà fornita alla Seat per la produzione di modelli in grandezza naturale nel Centro Stile di Barcellona. Per entrambi i progetti la consegna è prevista per la fine del prossimo anno. Fidia ha precisato che nel corso dell’esercizio l’acquisizione ordini nel settore Sistemi di Fresatura al 30 novembre è arrivata a circa 44,4 milioni di euro, in forte incremento in confronto a 23,4 Milioni del medesimo periodo del precedente esercizio.

