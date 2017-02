Telecom Italia, i nuovi target price di RBC Capital, HSBC e Bryan Garnier

di Edoardo Fagnani

7 feb 2017 ore 17:10

Sono arrivate altre indicazioni delle banche d’affari su Telecom Italia.

RBC Capital ha incrementato il prezzo obiettivo sulla compagnia telefonica, in seguito al miglioramento delle stime sui ricavi e sulla redditività per i prossimi trimestri; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

Indicazione simile da HSBC, che ha aumentato da 0,8 euro a 0,85 euro il target price sull’azienda; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Bryan Garnier ha incrementato la valutazione su Telecom Italia, portandola da 0,71 euro a 0,78 euro per azione, in seguito al miglioramento delle stime per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato il giudizio “Sell” (vendere).

