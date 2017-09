SeSa, Intermonte alza a 30 euro il prezzo obiettivo

di Edoardo Fagnani

Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Intermonte hanno incrementato il prezzo obiettivo su SeSa, portandolo da 28,5 euro a 30 euro, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell’azienda.

Gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato) e le stime per i prossimi esercizi. In particolare, gli analisti prevedono che l’azienda possa chiudere il bilancio 2017/2018 con ricavi per 1,31 miliardi di euro e un utile netto di 29 milioni; l’utile per azione dovrebbe attestarsi a 1,878 euro, che agli attuali livelli di prezzo delle azioni a Piazza Affari fornisce un p/e (rapporto tra prezzo delle azioni e utile per azione) di 13,1.

