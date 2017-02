Salvatore Ferragamo, i giudizi degli analisti dopo i dati preliminari del 2016

di Edoardo Fagnani

1 feb 2017 ore 17:33

Non si sono fatte attendere le indicazioni degli analisti su Salvatore Ferragamo dopo la diffusione dei risultati preliminari.

Deutsche Bank ha aumentato da 18 euro a 19 euro il prezzo obiettivo sulla società del lusso, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2016/2018; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Barclays ha apprezzato i risultati preliminari e ha aumentato da 23,5 euro a 25 euro il prezzo obiettivo, ribadendo il rating “Equalweight” (neutrale).

Indicazione simile da Banca Akros e da Jp Morgan, che hanno alzato a 25 euro e a 22,5 euro per azione la valutazione sulla società, ribadendo il rating “Neutrale”; la banca statunitense ha anche ritoccato al rialzo le stime finanziarie per i prossimi trimestri.

Stessa indicazione da Oddo Securities, che ha alzato da 19,5 euro a 25 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il biennio 2016/2017; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

Più ottimista Mediobanca, che ha incrementato da 26,5 euro a 27 euro il target price su Salvatore Ferragamo, in seguito al miglioramento della stima sull’utile per azione per l’intero 2016; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

Promozione completa da Bryan Garnier: gli esperti hanno aumentato da 25,7 euro a 26,7 euro per azione la valutazione sulla società, segnalando che il dato sul fatturato è stato superiore alle attese; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.