Saes Getters, Intermonte alza a 26 euro il prezzo obiettivo

di Edoardo Fagnani

15 set 2017 ore 09:48

Dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Intermonte hanno incrementato il prezzo obiettivo sulle azioni ordinarie di Saes Getters, portandolo da 21 euro a 26 euro, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019 e alla revisione dei parametri di valutazione dell’azienda.

In particolare, gli analisti prevedono che l’azienda possa chiudere l’esercizio in corso con un utile per azione di 1,01 euro, rispetto agli 0,94 euro stimati in precedenza; agli attuali livelli di prezzo delle azioni a Piazza Affari la nuova indicazione fornisce un p/e (rapporto tra prezzo delle azioni e utile per azione) di 22. Intermonte ritiene che il management possa proporre un dividendo di 0,6 euro per azione con riferimento al bilancio del 2017, in aumento rispetto agli 0,55 euro staccati lo scorso 2 maggio; agli attuali livelli di prezzo la cedola garantisce un rendimento del 2,7%.

Gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

