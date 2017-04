Mediaset, le indicazioni degli analisti dopo il bilancio 2016

di Edoardo Fagnani

20 apr 2017 ore 17:15

Sono arrivate le prime indicazioni delle banche d’affari su Mediaset, dopo la diffusione dei dati di bilancio.

Barclays ha tagliato da 4,15 euro a 3,25 euro il prezzo obiettivo sul gruppo del Biscione, in seguito alla revisione delle stime per i prossimi trimestri; gli esperti hanno anche peggiorato da “Equalweight” (neutrale) ad “Underweight” (sottopesare) il giudizio.

Société Générale ha sforbiciato da 4,13 euro a 3,85 euro il target price su Mediaset.

Indicazione simile da Equita sim, che ha ridotto da 4,3 euro a 4 euro il prezzo obiettivo sulla società, in seguito alla riduzione della stima sulla raccolta pubblicitaria per l’esercizio in corso. Anche S&P Global hanno tagliato il target price, portandolo da 4,2 euro a 3,7 euro. Gli esperti delle due banche d’affari hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

DA NON PERDERE: Le raccomandazioni del 20 aprile

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.