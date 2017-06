Mediaset, per il Credit Suisse vale 3,4 euro

di Edoardo Fagnani

6 giu 2017 ore 09:57

Gli analisti del Credit Suisse hanno iniziato la copertura su Mediaset con un giudizio “Neutrale” e un prezzo obiettivo di 3,4 euro.

Gli esperti prevedono che l’azienda possa chiudere l’esercizio in corso con ricavi per 3,78 milioni di euro e un utile netto adjusted di 171,6 milioni di euro; di conseguenza, l’utile per azione adjusted dovrebbe collocarsi a 0,15 euro.

