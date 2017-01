Luxottica, gli analisti alzano il target price

Nomura ha incrementato da 35 euro a 38 euro il target price su Luxottica. Tuttavia, gli esperti hanno confermato l’indicazione di ridurre l’esposizione del titolo in Leggi

Gli analisti di Bank of America hanno alzato da 44 euro a 47 euro il prezzo obiettivo sulla società, in seguito alla revisione delle stime per i prossimi trimestri. Stessa Leggi