Inwit, il Credit Suisse rivede le stime

di Edoardo Fagnani

20 apr 2017 ore 11:09

Gli analisti del Credit Suisse hanno limato la stima sul fatturato di Inwit per il 2017, in seguito alla tempistica della fase finale dei nuovi servizi. Al contrario, gli esperti hanno migliorato le previsioni sui ricavi per il biennio 2018/2019, ipotizzando un incremento dei ricavi unitari per i nuovi servizi. Parallelamente il Credit Suisse ha ritoccato al rialzo le stime sulla redditività di Inwit per il medio termine.

Sulla base di queste indicazioni, gli esperti hanno confermato il target price di 5,2 euro e il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

