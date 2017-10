Falck Renewables, Banca Akros alza a 1,75 euro il target price

di Edoardo Fagnani

13 ott 2017 ore 11:15

Gli analisti di Banca Akros hanno alzato da 1,6 euro a 1,75 euro il target price su Falck Renewables, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell’azienda.

Gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

Banca Akros prevede che l’azienda quotata al segmento STAR possa chiudere l’esercizio in corso con ricavi per 273 milioni di euro, in aumento rispetto ai 257 milioni ottenuti lo scorso anno. Il risultato finale dovrebbe passare da un valore negativo di 3,9 milioni di euro a un utile di 7 milioni (0,03 euro per azione). Gli analisti ritengono che l’azienda possa distribuire un dividendo di 0,05 euro per azione con riferimento al bilancio 2017; sulla base dell’attuale quotazione del titolo la cedola garantisce un rendimento del 3,7%.

