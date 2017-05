Datalogic, Intermonte peggiora il rating

di Edoardo Fagnani

17 mag 2017 ore 11:37

Gli analisti di Intermonte hanno peggiorato il giudizio su Datalogic, portandolo da “Outperform” (farà meglio del mercato) a “Neutrale”, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo negli ultimi tre mesi (+30%).

Gli esperti hanno anche ridotto le stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019; in particolare, gli esperti prevedono per l’esercizio in corso un utile per azione di 1,109 euro, rispetto agli 1,117 euro indicati in precedenza.

Intermonte ha confermato il prezzo obiettivo di 26 euro.

