D’Amico Int. Shipping, Banca IMI taglia a 0,41 euro il prezzo obiettivo

di Edoardo Fagnani

25 ago 2017 ore 13:47

Gli analisti di Banca IMI hanno tagliato da 0,46 euro a 0,41 euro il prezzo obiettivo su D’Amico Int. Shipping, in seguito al peggioramento della stima sull’utile per azione per l’esercizio in corso.

Tuttavia, gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

Ora gli esperti prevedono ricavi per 265,9 milioni di euro, rispetto ai 275 milioni stimati in precedenza. Il risultato finale è previsto in rosso per 8 milioni di euro, stima che si confronta con l’utile di 2,3 milioni indicati in precedenza.

DA NON PERDERE: Le raccomandazioni del 25 agosto

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.