Credito Valtellinese, Intermonte taglia a 5,5 euro il target price

di Edoardo Fagnani

10 mag 2017 ore 12:31

Dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2017 gli analisti di Intermonte hanno taglato da 6,8 euro a 5,5 euro il target price sul Credito Valtellinese, in seguito al peggioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019.

Gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

Banca IMI stima che la banca possa chiudere il 2017 una perdita netta di 129 milioni di euro.

