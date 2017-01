Buzzi Unicem, Exane alza a 28 euro il prezzo obiettivo

di Edoardo Fagnani

18 gen 2017 ore 16:37

Gli analisti di Exane hanno alzato da 25 euro a 28 euro il target price su Buzzi Unicem, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il biennio 2017/2018; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

