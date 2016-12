Astaldi, nuovi target price

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 15:47

Gli analisti di Equita sim e di Kepler Cheuvreux hanno incrementato il prezzo obiettivo su Astaldi, portandolo rispettivamente a 5,5 euro e a 5,6 euro, dopo che l’azienda italiane e MUSKRAT FALLS CORPORATION hanno finalizzato l’accordo per il completamento delle opere civili della centrale elettrica e delle strutture di presa per il Progetto Idroelettrico Muskrat Falls nella Provincia di Terranova e Labrador, Canada; le due banche d’affari hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Promozione completa da Mediobanca, che ha aumentato da 3 euro a 4,9 euro il prezzo obiettivo sul titolo e ha migliorato da “Underperform” (farà peggio del mercato) a “Neutrale” il giudizio.

