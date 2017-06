Prysmian inaugura il più grande stabilimento europeo di cavi ottici

di Mauro Introzzi

13 giu 2017 ore 14:28

Prysmian ha inaugurato oggi la sua nuova fabbrica di cavi ottici a Slatina (Romania), la più grande in Europa. Il nuovo stabilimento fa parte di un investimento triennale di 250 milioni di euro volto ad ampliare la capacità produttiva del gruppo a livello mondiale per soddisfare la crescente domanda di cavi ottici per lo sviluppo delle nuove reti di telecomunicazioni ad alta velocità.

