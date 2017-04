Prysiam, l'ad Battista alla ricerca di una preda in Usa, Asia, o Medio Oriente (Affari & Finanza - La Repubblica)

di Mauro Introzzi

24 apr 2017 ore 08:14

L'inserto settimanale del quotidiano mette sotto la lente Prysmian. Secondo quanto riportato da Affari & Finanza il suo amministratore delegato Valerio Battista ha dato ai soci la sua disponibilità a candidarsi per un altro mandato quando tra un anno verrà a scadenza il consiglio e rimanere in sella fino al 2021.

Secondo Affari & Finanza il gruppo è determinato a portare a termine un'acquisizione di peso. Quanto alla nazionalità di una possibile preda glli esperti scommettono che questa volta non sarà europea ma in Usa, Asia, o Medio Oriente.

