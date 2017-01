Prosegue il calo di Unicredit (-1,9%)

di Edoardo Fagnani

31 gen 2017 ore 09:01

Partenza negativa per Unicredit, dopo il forte ribasso subito nelle ultime due sedute. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier scende dell’1,87% a 25,71 euro.

La banca ha segnalato che, nella stima dei risultati netti 2016 prevede di registrare una perdita di circa 11,8 miliardi di euro; tuttavia, il management ha puntualizzato che rettificato dalle poste non ricorrenti, il risultato economico netto del gruppo sarebbe stato positivo. I risultati del quarto trimestre dell’anno, infatti, sono stati influenzati negativamente da poste non ricorrenti per circa 12,2 miliardi di euro, a cui si aggiungono una serie di ulteriori svalutazioni una tantum pari a circa un miliardo, che si attende verranno contabilizzate nell’esercizio 2016; queste poste derivano principalmente da una maggiore svalutazione della quota nel Fondo Atlante. Inoltre, Unicredit prevede che il CET1 ratio al 31 dicembre 2016 non sia temporaneamente in linea per circa il 2% con il requisito di capitale applicabile alla stessa data (requisito Supervisory Review Evaluation Process - SREP - pari complessivamente a 10,005%). Al contrario, Unicredit ha confermato i target per i prossimi esercizi: in particolare, l'obiettivo del CET1 ratio si conferma al di sopra del 12,5% nel 2019, in linea con la guidance comunicata durante il Capital Markets Day.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.