Profumo (Leonardo): “Leadership europea dell’Italia nella difesa”

di Mauro Introzzi

17 nov 2017 ore 07:23

Il quotidiano ha intervistato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. Il manager, con un passato nel mondo bancario, è da sei mesi il numero uno di quello che è l’ottavo gruppo al mondo nel suo campo, con dodici miliardi di fatturato fatti vendendo sistemi elettronici per la difesa e sicurezza e velivoli per il trasporto civile e militare, dagli aerei agli elicotteri, ai cannoni, dai droni all’alta tecnologia laser.

Il manager ha definito le linee strategiche future della società, indicando che "l’obiettivo, chiaro e definito, è quello di crescere ancora e farlo in maniera redditizia nei tre settori cardine". L’aeronautica, dall’Eurofighter ai 345 e 346 di addestramento più i C-27J da trasporto e le aerostrutture in materiale composito per i B787. L’elettronica per la difesa, con soluzioni adatte agli scenari terrestri, navali e aerei. Gli elicotteri, civili e militari.

