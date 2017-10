PRISMI sale al 71,01% di 3Ding Consulting

di Edoardo Fagnani

16 ott 2017 ore 16:08

PRISMI (ex Primi sui Motori), società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di Digital marketing, ha incrementato fino al 71,01% la partecipazione detenuta in 3Ding Consulting. L’operazione si innesta nel programma di crescita per linee esterne che la società ha intenzione di sviluppare nel corso dei prossimi mesi.

L'operazione non ha un impatto finanziario significativo ed è stata effettuata con risorse proprie.

