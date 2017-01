Premuda, l'indebitamento netto sfiora i 342 milioni di euro a fine 2016

di Edoardo Fagnani

31 gen 2017 ore 19:07

Premuda ha comunicato l’aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale del gruppo. A fine dicembre l'indebitamento netto della società era salito a 341,88 milioni di euro, dai 331,25 milioni di fine settembre.



La società ha ricordato che l’indebitamento finanziario è interamente rappresentato a breve termine per la situazione venutasi a determinare con la sospensione dei rimborsi dei finanziamenti che costituiscono inadempimento dei contratti edattribuiscono alle singole banche la facoltà di richiedere l’immediato rientro dall’esposizione.

Inoltre, sono in corso trattative con le banche interessate per giungere a un accordo di ristrutturazione dell’indebitamento che coinvolga l’intero gruppo. L’accordo comporterebbe nuovi piani di rimborso e farebbe venire meno l’attuale situazione di inadempimento.



Premuda ha precisato che nelle attuali condizioni del mercato marittimo di riferimento, le previsioni per i risultati finali dell’esercizio 2016 e del successivo esercizio 2017 dovrebbero essere di segno fortemente negativo.

