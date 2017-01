Poste Italiane, rimborso per i fondi immobiliari?

di Mauro Introzzi

9 gen 2017

Secondo quanto riportano le agenzie Poste Italiane dovrebbe rimborsare le perdite registrate dai suoi clienti (circa 80mila) su alcuni fondi immobiliari venduti agli sportelli dal 2002 al 2005.

I fondi (Invest Real Security, Obelisco, Europa Immobiliare 1 e Alpha) erano caratterizzati da una certa rischiosità e potrebbero, secondo quanto hanno riportato gli organi di stampa nei giorni scorsi, essere stati collocati su una clientela con profili non adeguati.



Sembra che, sempre a quanto riportano le agenzie, i rimborsi non riguardino solo Invest Real Security (che ha chiuso a fine 2016), ma potrebbero essere estesi anche agli altri fondi. Per lo strumento scaduto gli indennizzi potrebbero arrivare fino a 80 milioni di euro mentre sarebebro ancora non quantificabili i rimborsi per gli altri strumenti.

