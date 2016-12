Poste Italiane, assegnata la bonus share

di Edoardo Fagnani

31 dic 2016 ore 14:35

Poste Italiane ha comunicato che sono state assegnate 5.734.850 azioni ordinarie (codice ISIN IT0003796171) in favore degli azionisti che hanno sottoscritto le azioni del gruppo in fase di collocamento e che hanno mantenuto senza soluzione di continuità la piena proprietà dei titoli per dodici mesi dalla data di pagamento (ossia a partire dal 27 ottobre 2015).

Le azioni gratuite sono state messe a disposizione dal Tesoro.

In conseguenza della messa a disposizione delle azioni gratuite il flottante risulta pari al 35,74% del capitale di Poste Italiane, suddiviso in 1.306.110.000 azioni ordinarie.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.