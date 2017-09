Poste Italiane apre il cantiere Rc Auto (MF)

di Mauro Introzzi

13 set 2017 ore 09:56

Secondo il quotidiano finanziario Poste Italiane starebbe studiando il debutto nel settore delle polizze Rc Auto e avrebbe affidato a McKinsey il dossier “per il grande debutto”. Per MF l’operazione, qualora venisse confermata, “avverrebbe tramite Poste Assicura, la compagnia Danni del gruppo (controllata direttamente da Poste Vita) e avrebbe effetti dirompenti nel mercato assicurativo”. Poste Vita è riuscita in pochi anni a ottenere la leadership di mercato grazie alla potenza di fuoco della rete distributiva degli uffici postali e quindi rappresenta un asset molto strategico anche per un’eventuale ingresso nelle polizze auto.

