Portale Sardegna, accordo con Conio per transazioni in Bitcoin

di Edoardo Fagnani

27 nov 2017 ore 20:14

Portale Sardegna, web company specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Conio, piattaforma che permette di acquistare e vendere Bitcoin direttamente dall’applicazione dedicata.

Nell’ambito dell’accordo, in particolare, il servizio offerto da Conio, su cui Portale Sardegna ha l’esclusiva come tour operator specializzato nella destinazione Sardegna, consentirà di accettare pagamenti in Bitcoin provenienti da qualsiasi altro wallet e di convertirli istantaneamente in euro, neutralizzando così l’effetto di cambio valute. L’accordo darà la possibilità a Portale Sardegna di raggiungere nuovi target di clientela nazionale e internazionale di fascia medio/alta, ovvero i possessori di Bitcoin, perseguendo la strategia di diversificazione e ampliamento del mercato di riferimento.

