Popolare di Spoleto, conti 2016 e dividendo 2017

di Mauro Introzzi

10 feb 2017 ore 09:35

La Popolare di Spoleto ha chiuso il 2016 con un utile d’esercizio pari a 7,2 milioni di euro, in decremento del 17,2% rispetto all’utile del 2015 pari a 8,7 milioni di euro. La posta è stata influenzata da componenti non ricorrenti complessivamente negative per 7,7 milioni di euro.



Al 31 dicembre 2016 il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier1, costituito dal Capitale primario di classe 1 (CET1) rapportato alle Attività di rischio ponderate era pari al 9,2%, in calo dal 9,5% al 31 dicembre 2015.



Il consiglio di amministrazione proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,0138 euro per ciascuna azione in circolazione. Se approvato il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 5 aprile 2017, con data di stacco il precedente 3 aprile 2017.

