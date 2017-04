Popolare di Sondrio, risultati dell'offerta di scambio su 157 milioni di bond

di Mauro Introzzi

24 apr 2017 ore 12:20

La Popolare di Sondrio ha diffuso i risultati dell'offerta pubblica di scambio volontaria su 5 tipologie di bond per un ammontare massimo di 157 milioni di euro.

Durante il periodo d’offerta, compreso tra il 13 marzo 2017 e il 18 aprile 2017, sono stati conferiti titoli per un valore nominale complessivo pari a 82,612 milioni. I titoli portati in adesione saranno cancellati.



Alla data di scambio per ciascun titolo esistente portato in adesione la Popolare di Sondrio ha corrisposto, unitamente al rateo di interessi maturato sui titoli esistenti, una nuova obbligazione ordinaria “Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,70% 21/04/2017– 21/04/2022” (ISIN IT0005245888) e rendimento effettivo lordo dell’1,71%, per un ammontare nominale complessivo corrispondente ai titoli conferiti in adesione.

