Popolare di Sondrio, rispettati i nuovi parametri fissati dalla BCE

di Edoardo Fagnani

29 nov 2017 ore 14:01

La Popolare di Sondrio ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata, a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale SREP (“Supervisory Review and Evaluation Process”) condotto nel 2017. Il livello minimo di Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) richiesto è pari all’8,375%, mentre per il Total capital ratio il minimo richiesto si commisura all’11,875%.

Al 30 settembre 2017 i coefficienti prudenziali della banca si posizionavano ampiamente sopra queste soglie, attestandosi all'11,59% per il CET1 ratio calcolato secondo la normativa transitoria (phased in) e al 13,77% per il Total Capital ratio calcolato secondo la normativa transitoria (phased in).

