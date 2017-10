Poligrafici Printing, siglato contratto di stampa con la Gazzetta di Parma

di Edoardo Fagnani

30 ott 2017 ore 17:47

Poligrafici Printing ha raggiunto un accordo con Gazzetta di Parma per la stampa del quotidiano Gazzetta di Parma. L'accordo, che decorrerà dal 1° febbraio 2018 edavrà durata di cinque anni, prevede la stampa di tutte le copie del giornale. Lo stabilimento di produzione sarà quello di Bologna con back up lo stabilimento di Firenze.

Poligrafici Printing ha precisato che questa attività ha comportato un investimento tecnico di modifica delle tre rotative KBA Color di Bologna e Firenze. L’investimento complessivo, stimato nell’ordine di 1,2 milioni di euro, si è reso necessario per adeguare gli impianti alle caratteristiche del quotidiano Gazzetta di Parma nonché per adattarsi a quelle che sono le attuali richieste di mercato in tema di formato del quotidiano.

