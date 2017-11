Poligrafica S. Faustino, i conti dei primi 9 mesi 2017

di Mauro Introzzi

10 nov 2017 ore 18:20

Poligrafica S. Faustino ha chiuso i primi 9 mesi 2017 con ricavi pari a 36,1 milioni, in crescita del 10% circa rispetto al dato dei primi 9 mesi del 2016. Il margine operativo lordo è stato pari a 1,85 milioni di euro, in salita dagli 1,29 milioni di euro di 12 mesi prima, con un ebitda margin pari al 5,1% dal 3,9% alla fine del terzo trimestre 2016. Il risultato operativo è stato pari a 1,26 milioni, in miglioramento agli 830mla euro al 30 settembre 2016.

Il periodo si è così chiuso con un risultato ante imposte pari a 1,19 milioni di euro, e risulta in ulteriore miglioramento rispetto ai 780mila euro al dato dell’esercizio precedente.

A fine settembre la posizione finanziaria netta consolidata presentava un saldo di indebitamento netto pari a 4,35 milioni di euro. Al 31 dicembre 2016 la posizione finanziaria netta era pari a 3,51 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.