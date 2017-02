Più investimenti, Telecom congela il dividendo (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

7 feb 2017 ore 06:51

Il quotidiano scrive del piano industriale al 2019 di Telecom Italia, presentato nelle scorse ore a New York. Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha indicato che non sarà staccato alcun dividendo nei prossimi 3 anni, per impiegare le risorse negli investimenti e nella riduzione del debito.

La società ha obiettivi ambiziosi e punta a trasformarsi totalmente. Per fare ciò il gruppo fa affidamento alle risorse interne per una crescita duratura.

La nuova strategia, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, è focalizzata sull’accelerazione della banda ultralarga, per la quale saranno investiti 5 miliardi in Italia.

