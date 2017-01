Piteco, al via il buy-back

di Edoardo Fagnani

24 gen 2017 ore 18:16

Piteco, società quotata sull'AIM Italia attiva nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area tesoreria e pianificazione finanziaria, ha comunucato che il consiglio di cmministrazione ha deliberato di avviare il programma di acquisto e vendita di azioni proprie.

L’autorizzazione all’acquisto è valida per un periodo di 18 mesi, decorrenti dalla data odierna; per contro, l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

