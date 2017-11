Pirelli in rialzo (+1,6%) dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

6 nov 2017 ore 17:41

Pirelli ha registrato un rialzo dell’1,6% a 7 euro. Il gruppo degli pneumatici ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017, periodo chiuso con ricavi pari a 4,04 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto ai 3,7 miliardi del corrispondente periodo 2016, trainata dal positivo andamento del segmento High Value. L’utile netto è stato pari a 198,9 milioni di euro rispetto ai 35,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2016. Il management di Pirelli stima di chiudere l’anno con ricavi in crescita di circa il 9% rispetto ai 4,98 miliardi di euro di fine 2016, con un peso crescente della componente High Value, che sarà superiore al 57% dei ricavi complessivi dal 55% a fine 2016. Il reddito operativo adjusted ante oneri non ricorrenti e di ristrutturazione e ante costi start-up è previsto a circa 930 milioni di euro, rispetto a 844 milioni di euro di fine 2016, con un’incidenza del segmento High Value che crescerà dall’81% di fine 2016 a circa l’83% a fine 2017.

