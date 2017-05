Pirelli in autunno a Piazza Affari (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

24 mag 2017 ore 07:10

Il quotidiano economico descrive le ipotesi sul ritorno in Borsa di Pirelli. Il gruppo della Bicocca starebbe preparando il ritorno in Borsa con un’Opv, ossia una vendita di azioni da parte dell’attuale azionariato, sul 35%-40% del capitale.

Il Sole24Ore riporta poi i dati del primo trimestre, con ricavi in crescita del 13,4% a 1,34 miliardi di euro, frutto per l’8,4% della crescita organica, per il 4% dell’effetto cambi e per l’1% del consolidamento di Jiaozou Aeolus Car. Alla base dell’aumento del giro d’affari il buon andamento del segmento premium, i pneumatici d’alta gamma, che ha visto i ricavi crescere del 16% a 907,4 milioni e rappresenta oggi il 67,8% del fatturato complessivo. Le attività in funzionamento nel primo trimestre, secondo quanto riporta il quotidiano, hanno generato utili netti per 49,5 milioni rispetto a una perdita di 30,4 milioni nello stesso periodo precedente.

A fine trimestre la posizione finanziaria netta evidenziava un debito per 5,52 miliardi, dai 4,9 di fine 2016. Ma, ricorda il Sole24Ore, con l’aumento di capitale da 1,2 miliardi che sarà sottoscritto da Marco Polo la leva (ossia il rapporto tra debito e margine operativo lordo) che scenderà sotto 3.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.