Pirelli, in arrivo l’ok Consob. La Borsa ragiona sul prezzo (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

14 set 2017 ore 07:13

Sta per entrare nel vivo l’operazione di ritorno in borsa di Pirelli. Secondo indiscrezioni riportate da Il Sole24Ore entro domani sarebbe atteso il via libera di Consob all’offerta pubblica di vendita del 40% della società. Salvo intoppi si dovrebbe poi procedere in rapida successione alla pubblicazione del prospetto informativo e alla comunicazione della forchetta di prezzo.

In tema di valutazione del gruppo, il quotidiano indica che le stime delle case d’affari non sono allineate e oscillano tra i 5 miliardi fino a 9,7 miliardi.

