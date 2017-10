Pir, arrivano le linee guida del Mef (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

5 ott 2017 ore 07:16

Il quotidiano economico scrive che il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato nelle scorse ore le linee guida con i chiarimenti sui Pir, i Piani Individuali di Risparmio, “per dirimere alcune questioni interpretative sollevate dalle associazioni di categoria”. Secondo quanto scritto dal Sole24Ore il Mef ha innanzitutto sottolineato che ogni individuo può avere un solo Pir nello stesso momento. Poi che il regime agevolativo è indipendente dall’età del sottoscrittore, per cui può essere intestato anche a un minore.

Tra le altre cose segnalate dal quotidiano l’eventualità del decesso del titolare del Pir prima di maturare i 5 anni minimi per usufruire delle agevolazioni. In questo caso “agli eredi viene riconosciuta l’agevolazione di non pagare i capital gain maturati fino alla data di apertura della successione”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.